Un episodio di cronaca sportiva avvenuto a Marsala finisce sulle pagine di SportMediaset, ma la fotografia scelta per accompagnare la notizia sui social ritrae lo stadio “Paolo Marino” di Castelvetrano. Una scelta che ha suscitato le proteste di un dirigente sportivo castelvetranese, intervenuto sui social per segnalare l’errore e chiedere una correzione.

L’articolo pubblicato dalla testata del gruppo Mediaset racconta una vicenda particolarmente grave: un calciatore espulso durante una partita nel Trapanese sarebbe tornato in campo minacciando gli avversari con un coltello. Un episodio che, secondo quanto riportato, si sarebbe verificato a Marsala e che non avrebbe alcun collegamento con Castelvetrano.

A sollevare la questione è stato un dirigente sportivo locale, Christian Carrara, che ha contestato l’utilizzo dell’immagine dello stadio castelvetranese per illustrare una notizia riferita a un’altra città. «Scusate, vorrei capire per quale motivo, nella notizia relativa al calciatore che avrebbe minacciato gli avversari con un coltello, sia stata utilizzata una fotografia dello stadio Paolo Marino di Castelvetrano», ha scritto sui social.

Il dirigente ha poi evidenziato il rischio di generare confusione tra i lettori, soprattutto tra quanti si limitano a osservare il titolo e la fotografia senza approfondire il contenuto dell’articolo. «L’episodio si è verificato a Marsala e non ha nulla a che vedere con Castelvetrano. Utilizzare un’immagine riconducibile alla nostra città rischia di trarre in inganno i lettori, inducendoli a pensare che il fatto sia avvenuto proprio a Castelvetrano».

«Ritengo che, soprattutto quando si riportano episodi di cronaca così delicati, sia importante prestare maggiore attenzione alla scelta delle immagini, evitando di associare ingiustamente una città a fatti con i quali non ha alcun collegamento», ha aggiunto, chiedendo alla redazione di sostituire la fotografia.

L’articolo di SportMediaset, pubblicato il 23 novembre, riguarda la partita di Terza Categoria tra Galactic Paolini e Athletic Partanna, sospesa dall’arbitro dopo le presunte minacce rivolte da un calciatore della formazione di casa agli avversari. La testata riferisce che sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. La vicenda riporta l’attenzione sull’importanza delle immagini nell’informazione online. Una fotografia non pertinente, soprattutto quando accompagna fatti di violenza, può infatti creare associazioni errate tra un episodio e una comunità estranea all’accaduto. Nel caso specifico, la richiesta avanzata dal dirigente sportivo castelvetranese è semplice: correggere l’immagine e impedire che lo stadio Paolo Marino venga impropriamente collegato a una vicenda avvenuta altrove.