Gli eventi per la notte del Ferragosto a San Vito Lo Capo sono stati annullati. Lo ha disposto il sindaco Francesco La Sala dopo la tragedia di ieri al depuratore comunale dove sono morti Davide Anselmo, originario di San Vito Lo Capo e dipendente della società di gestione dell’impianto, e il trapanese Francesco Bulgarella, soccorritore del 118. Stasera c’era in programma il party in spiaggia con ospite Spyne di Radio 105 e “Sapori e tradizioni del territorio” alla villetta del faro. Il sindaco ha, altresì, invitato gli operatori economici del territorio «a vivere, nei propri locali, questi giorni con sobrietà musicale e rispetto per quanto accaduto».