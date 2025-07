Un uomo di Castelvetrano ha perso la vita mentre si trovava in mare a Triscina di Selinunte. La tragedia si è consumata nei pressi della strada 77. Pare che il 47enne avesse tentato di raggiungere il pallone del figlio che si stava allontanando per via della corrente. Inutili i tentativi di soccorso sia delle persone presenti sulla battigia sia degli operatori del 118 giunti sul posto. Dopo estenuanti tentativi di rianimazione è stato constatato il decesso dell’uomo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione