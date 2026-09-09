La magnificenza dell’antica Selinunte, il mare e i templi, un paesaggio che – per dirla con le parole di Federico Quaranta – «sembra raggiungere la perfezione di un archetipo». È stata un’intera puntata dedicata a Selinunte quella de “Il Provinciale”, andata in onda martedì 8 settembre su Raitre. Il conduttore Federico Quaranta, a spasso nell’antica città, ha raccontato la storia di Selinunte. Ad accompagnarlo l’archeologa Sara Millozzi. Nella puntata spazio anche alla Riserva naturale della foce del fiume Belìce, sulla cui spiaggia Federico Quaranta intervista l’artista Domenico Pellegrino. In chiusura di puntata le telecamere de “Il Provinciale” hanno fatto tappa a “Pensiero contemporaneo”, dove Umberto Leone e Ute Pyka realizzano opere di legno d’ulivo.