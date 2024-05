È giunto alla II edizione il contest “Incluis…AMO tra padelle e shaker” organizzato dall’Istituto Alberghiero V. Titone di Castelvetrano. Tante le scuole coinvolte: quest’anno presenti, oltre agli Istituti della provincia di Trapani, anche altri Istituti delle province di Agrigento e Palermo. Il contest è dedicato all’inclusione ed all’integrazione degli studenti e delle studentesse degli Istituti alberghieri ed è volto ad affrontare il tema della disabilità e della diversità come una risorsa da valorizzare e potenziare. Gli alunni degli otto istituti raggruppati in squadre da due componenti hanno presentato dei piatti e dei cocktail aventi come tema la Cucina Mediterranea e il Mixology 3.0. Sono state messe in campo le strategie didattiche di tutoring in cui gli alunni con disabilità sono stati supportati con dedizione e competenza dai compagni di classe.

Molti gli ospiti presenti tra cui la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli che ha voluto esprimere il suo apprezzamento attraverso un video messaggio trasmesso dalla scuola in cui ringrazia l’Istituto IPSEOA TITONE DI CASTELVETRANO per il contest in cui campioni della cucina italiana si confrontano in un contesto trasversale dove possono esprimere i loro talenti e le loro competenze.

Il conosciutissimo Bartender Gianfranco Sciacca ha offerto a due studentesse borse di studio del valore di 1000 euro per proseguire gli studi presso la sua Accademia.

Prestigiose personalità del settore come Francesco Bonomo campione del mondo Cous Cous fest 2019; Giovanni Montemaggiore Vicepresidente Disciples Escoffier; Rocco Di Marzio presidente provinciale Fic hanno composto la giuria assegnando i premi. Emozionante l’intervento del cuoco Antonio Ciotoli Ambasciatore nel mondo dei cuochi ciechi che ha presentato una ricetta in videoconferenza. Presenti anche le associazioni che sostengono progetti di inclusioni: l’ AIAS di Castelvetrano, A.L.BA di Partanna, l’Unione Nazionale Ciechi sezione di Trapani e l’associazione “Costruiamo Gentilezza”.

Il dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapanu Antonella Vaccara e il dirigente dell’USR SICILIA Marco Anello si sono complimentati con la dirigente scolastica Rosanna Conciauro sempre attenta ai temi dell’inclusione, tant’è vero che la giornata è proseguita con un importante convegno tenuto dal famosissimo professore Dario Ianes, docente ordinario di Pedagogia e didattica dell’inclusione all’Università di Bolzano, co-fondatore del Centro Studi Erickson di Trento per il quale cura alcune collane, autore di vari articoli e libri e direttore della rivista «DIDA».

“Costruire una scuola inclusiva, accogliere e valorizzare le differenze” questo il titolo del momento formativo rivolto ai docenti delle scuole del territorio. Durante l’incontro il prof Ianes ha offerto vari spunti per ripensare l’inclusione superando il dilemma legato alla dicotomia tra normalità e specialità, un dibattito di estrema attualità che porta ad un ripensamento di tutta l’azione didattica.

Una giornata intensa ed emozionante che ha valorizzato il nostro Istituto come una scuola che vuole lavorare in rete e attiva in nome dell’inclusione molte azioni rivolte alla comunità circostante per creare collaborazioni e sinergie. Il mio desiderio è di far assumere a questo nostro progetto un respiro più ampio, coinvolgendo tutti gli Istituti della regione Sicilia. Queste le parole commosse di Rosanna Conciauro, dirigente dell’IPSEOA Titone, una scuola che da anni porta avanti una sua precisa mission: informare, sensibilizzare e corresponsabilizzare la comunità sul tema dell’inclusione.

AUTORE. Redazione