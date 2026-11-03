Ha solo sedici anni ma le idee abbastanza chiare. Studia ma, per passione canta e aiuta coi social l’azienda di famiglia, “Verde notte”, l’impresa agricola che il papà Giacomo e la mamma Manuela portano avanti con amore. Vincenzo Mangiaracina è una giovane promessa canora di Campobello di Mazara. Un percorso iniziato «perché la musica è una parte fondamentale della mia vita – spiega il sedicenne – attraverso il canto riesco a esprimere le emozioni e a condividere qualcosa di me con chi ascolta». Studente al liceo delle Scienze umane (indirizzo economico-sociale) di Castelvetrano, Vincenzo è un giovane ancorato alle radici. Del resto nella sua crescita d’adolescente ha visto come il papà – a sua volta cresciuto sulle orme del papà agricoltore, morto in giovane età per un incidente sul lavoro – si è dedicato anima e corpo alla coltivazione degli ulivi, facendo l’ulteriore passo della produzione e commercializzazione. Vincenzo, libero da impegni scolastici, da una mano all’azienda e lo fa con gli strumenti dei giovani d’oggi: il telefonino, i video, Instagram, Tik Tok. Il canto, però, resta la sua grande passione. Dopo il debutto discografico con il singolo “Deltaplano”, Vincenzo guarda alla propria formazione: «Mi dedico allo studio della musica soprattutto per migliorare la tecnica vocale, la respirazione, il controllo della voce e l’interpretazione». Ci vuole impegno e Vincenzo lo sa: «il mio sogno più grande è pubblicare un album tutto mio, capace di raccontare le mie emozioni e le mie esperienze», confida senza esitazioni. Ma non è il solo sogno. Perché Vincenzo vorrebbe cantare con grandi nomi della canzone italiana e calcare palcoscenici prestigiosi.