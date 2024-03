C’è una grande devozione dietro l’Altare di San Giuseppe realizzato a Partanna da Andrea Trinceri. Allestita con la collaborazione di alcuni familiari, la tavolata di Trinceri non è solo tradizione ma un voto di devozione per il patrono della Chiesa cattolica. Oggi, dopo la benedizione da parte del parroco della Chiesa di San Biagio, l’altare è stato aperto al pubblico. Ad ogni visitatori vengono offerti dolci tipici ed un pane votivo realizzato da un forno di Gibellina. Come da tradizione, domani mattina, Andrea Trinceri e la sua famiglia porteranno li “virgineddi” in Chiesa Madre per la benedizione. Seguirà un banchetto presso l’altare allestito nell’atrio della casa di famiglia in Via Giacomo Leoparti, 57. Sarà possibile visitare l’altare fino al banchetto di domani pomeriggio.

