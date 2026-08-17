Notte di musica, spettacolo, premi e successo di pubblico a Torretta Granitola dove domenica 16 agosto ad animare la piazza è arrivato “Radio Time 90”. Ospite d’eccezione è stato Sergio Friscia sul palco insieme al team di Radio Time. A organizzare il “Summer fest 2026” (al cui interno è stato inserito l’appuntamento di “Radio Time 90”) è stata l’associazione “Studio Mazarine”, da un’idea di Francesco Foggia. A inizio serata sono stati assegnati i premi “Il faro” al pittore Piero Barbera, al presidente del Rotary club Mazara del Vallo Giuseppe Angileri, al Motoclub 500 di Mazara del Vallo. A seguire spazio alla musica con l’animazione del team. «Per la riuscita della manifestazione, un ringraziamento particolare va anche all’Unac, per il prezioso servizio prestato durante la serata e per il supporto garantito nell’organizzazione e nella gestione dell’evento», ha detto Francesco Foggia.