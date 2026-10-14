La sindaca di Marsala Andreana Patti ha incontrato, ieri, a Bruxelles, Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione europea, per rappresentare la situazione di emergenza che ha colpito i territori di Marsala e Petrosino a seguito dei due tornado di venerdì scorso. “Nel corso dell’incontro, reso possibile grazie all’intervento dell’on. Giuseppe Lupo – spiega una nota del Comune – la sindaca ha evidenziato la necessità di individuare tempestivamente le risorse necessarie per affrontare i danni e sostenere le comunità colpite, con particolare attenzione alle scuole e alle famiglie che hanno perso la propria abitazione”. La sindaca ha inoltre illustrato il dossier già trasmesso alla Protezione civile regionale e le interlocuzioni con il presidente della Regione Renato Schifani.

“Occorre agire subito – dice Andreana Patti – e approntare le risorse per consentire il ritorno alla normalità, a cominciare dalla scuola di Terrenove completamente inagibile, le famiglie che hanno perso casa e le attività produttive compromesse”. Dopo l’incontro con Fitto, la sindaca di Marsala ha proseguito con Vincenzo Matano, capo di gabinetto dello staff del vicepresidente, per approfondire gli aspetti tecnico-finanziari legati al reperimento di risorse attraverso il Fondo di solidarietà europeo. Ieri il vice sindaco di Marsala Salvatore Vullo ha stimato in undici milioni di euro i danni provocati dalle due trombe d’aria tra Marsala e Petrosino. Almeno cinque milioni serviranno per ristrutturare la scuola “De Gasperi – De Vita” di contrada Terrenove, i cui alunni (6 classi della primaria e 10 delle medie inferiori) torneranno a frequentare le lezioni in altri edifici scolastici della zona. Oggi intanto a Palermo è previsto un incontro tra il dirigente scolastico Leonardo Claudio Gulotta, gli insegnanti e il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara.