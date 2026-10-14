«Ho incontrato i docenti e il dirigente scolastico della scuola di Marsala. Innanzitutto, ho fatto i miei complimenti agli insegnanti che sono stati molto coraggiosi e responsabili. Ho detto loro che li aspetterò a Roma per premiare questo comportamento. Abbiamo individuato le risorse per la ricostruzione della scuola e quindi garantiremo un futuro a questi nostri giovani, indipendentemente dalla situazione che sono costretti in questi giorni ad affrontare. Traslocando in altri edifici riavranno la loro scuola e sarà più bella di prima». Lo ha detto il ministro all’Istruzione, Giuseppe Valditara, parlando dei danni procurati delle trombe marine a Petrosino e Marsala a margine dell’iniziativa “La Sicilia fa scuola” in corso ai cantieri culturali della Zisa di Palermo.