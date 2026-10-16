È morto a Palermo Antonino Fortunato, il 70enne marsalese che era rimasto gravemente ferito insieme alla moglie durante il passaggio del tornado a Marsala. L’uomo era alla guida della sua auto sulla strada statale 115 in territorio di Marsala, quando quest’ultima è stata scaraventata a decine di metri di distanza in mezzo a un vigneto. «Con profondo dolore ho appreso la scomparsa del nostro concittadino Antonino Fortunato, rimasto vittima dei tornadi abbattutesi su Marsala la scora settimana. Questo evento luttuoso, purtroppo, dà ora la tragica misura della tragedia che ha colpito la nostra città. Perché tutto si può aggiustare, ricostruire, ma la perdita della vita umana è una ferita che non si rimargina. La mia vicinanza alla famiglia, alla moglie e ai figli, con cui in questi giorni sono stata in stretto contatto. Li stringo tutti in un forte abbraccio in questo momento di grande dolore», ha dichiarato la sindaca di Marsala Andreana Patti. Il primo cittadino ha già annunciato che, il giorno del funerale, sarà dichiarato il lutto cittadino.