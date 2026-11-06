Cosa resta della devastazione dopo il passaggio del tornado nel versante sud di Marsala? È quello che racconta nel suo reportage per il programma televisivo “Le Iene” il giornalista marsalese Nicola Barraco e andato in onda giovedì 5 novembre su Italia 1. A un mese di distanza l’inviato delle “Iene” torna nei luoghi colpiti per vedere cosa resta della devastazione. Attraverso i video girati dai testimoni ricostruisce il percorso dei vortici a Marsala e Petrosino e racconta, con le loro parole, quei minuti di terrore vissuti da chi è sopravvissuto alla furia del vento. Le telecamere del programma sono entrate, per la prima volta, anche all’interno del plesso “De Gasperi- De Vita” di Terrenove distrutto dal tornado.