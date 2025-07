Presentata al Selinunte boutique hotel di Marinella di Selinunte la terza edizione di “Selinunte a colori”, la rassegna artistica collettiva che si svolge nella borgata all’interno di strutture alberghiere e ricettive locali della borgata. L’obiettivo è quello di valorizzare Selinunte non solo come sito archeologico, ma anche come luogo vivo, ricco di cultura e fonte di ispirazione artistica. Erano presenti Enzo Filardo, presidente della Pro Loco Selinunte, il critico d’arte Tanino Bonifacio, il direttore del parco archeologico Felice Crescente, il direttore del Galp “Il sole e l’azzurro” Giovanni Borsellino, don Giuseppe Undari e l’assessore comunale Rosalia Ventimiglia. Le strutture coinvolte dove sono allestite mostre sono: tele di Lia Calamia (Selinunte Boutique Hotel), di Daniela Lucentini e Calogero Risalvato (Momentum Resort), di Renzo Meschis (Agorazein), di Michele Patti e Tiziana Viola Massa (Mangia’s Resort), di Nino Tortomasi ed Enza Termini (Hotel La Rosa). Le opere saranno esposte sino a settembre.

Per l’occasione, oltre al vernissage di Lia Calamia, è stata presentata anche la IX edizione di “Un tuffo nell’arte” che si svolgerà il prossimo 7 settembre al parco Archeologico di Selinunte, organizzata in collaborazione con l’associazione culturale “Amacus”. L’estemporanea mette insieme pittori, scultori, mosaicisti e altri artisti, principalmente siciliani, che realizzeranno le loro opere dal vivo offrendo ai visitatori un vero e proprio percorso creativo all’aperto, ricco di emozioni, colori e suggestioni.

