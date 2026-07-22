La madrina della settima edizione di “Red Head Sicily”, il raduno dei rossi naturali – in programma sabato 5 settembre a Nubia (Paceco) – sarà un’americana che da alcuni anni vive a Salerno: Kathleen Lucey, 43 anni, originaria di New York e sposata con un assistente di volo, lentiggini sul viso e un sorriso che cattura, sarà il volto internazionale dell’unico raduno di questo tipo del sud Italia che da sette anni mette insieme i rossi naturali. Un evento nato su iniziativa di Enrico Malato, Filippo Peralta e Max Firreri che ha “debuttato” nel 2019 sull’isola di Favignana (arcipelago delle Egadi) per poi fare tappa in questi anni a Marsala, Tre Fontane e finanche a Mascali, alle pendici dell’Etna con l’ultima edizione. Quest’anno il festival torna in provincia di Trapani, nella frazione di Nubia a Paceco, a due passi da Trapani e nell’incantevole scenario delle saline e dei vecchi mulini a vento.

Come già avvenuto per la prima edizione a Favignana con il festival legato “idealmente” al tonno rosso del Mediterraneo, quest’anno “Red Head Sicily” sarà abbinato all’aglio rosso di Nubia, presidio Slow Food e attualmente in fase di finalizzazione per ottenere il marchio IGP grazie al neo Consorzio presieduto da Massimo Piacentino. Proprio per questo legame “ideale” il festival è stato inserito all’interno di “Oro rosso e oro bianco, evento dedicato all’aglio rosso e al sale marino delle saline di Trapani e Paceco. «Come l’aglio caratterizzato dal color rosso porpora delle tuniche interne degli spicchi, noi vogliamo accogliere in questi straordinari scenari naturali i rossi di tutta Italia – spiega Filippo Peralta che guida quest’anno l’organizzazione – del resto “Red Head Sicily” è nato come evento di promozione turistica territoriale e vuole continuarlo a essere».

Il programma del festival, quest’anno sviluppato in un’unica giornata, prevede attività di intrattenimento per i rossi sulla spiaggia di fronte il ristorante “La torre di Nubia”, nel pomeriggio l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata ai rossi naturali nell’antica torre, la visita al museo del sale e alle saline Culcasi e poi, di sera, lo show cooking con Luca Pappagallo in piazza a Nubia con la partecipazione di alcuni rossi naturali, a cui seguirà lo spettacolo di mentalismo con Marco Bellantuono. Per partecipare al festival sarà necessario compilare il form disponibile sul sito www.redheadsicily.it. Informazioni sui canali social del festival.

