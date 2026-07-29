Manca ormai pochissimo all’inizio del Mezzo Festival, l’evento musicale pronto ad animare l’estate mazarese con una terza edizione incentrata su una proposta artistica di altissimo livello.

Sul palco del Giardino dell’Emiro si alterneranno alcuni dei nomi più interessanti della scena nazionale e internazionale. Il 31 luglio la serata vedrà protagonisti Nico Arezzo, con la sua freschezza poliedrica, e Davide Shorty con il suo groove inconfondibile. Il 1° agosto sarà la volta della poetica raffinata di Giovanni Truppi e della voce eterea e potente di Casadilego.

A completare la line-up ci saranno MDE, vincitori del contest che si esibiranno sul palco, e artisti del Mediterraneo e dell’indie internazionale come Mascarimirì, Joana Caravalhas, Elisa Trovato e Davide Calafato. Nella terza giornata, in programma il 2 agosto, si terrà il gradito ritorno di Biggaspano per la presentazione del nuovo album e la grande festa di chiusura. Spazio anche ai dj set firmati da Mabel, Piero Siragusa, Bonsee, Chiara Caruso, Morpheine, Troppo Kimberly, Leiluna, Crono, Büo e Tek Hole collective.

Dietro la manifestazione, guidata dal claim “figli dello stesso mare, sotto le stesse stelle“, c’è il lavoro dei giovani dell’associazione Mezza APS. Si tratta di ragazzi che hanno scelto di restare o tornare in Sicilia con l’obiettivo di costruire un’azione culturale concreta e di rilevanza sul territorio, senza compromessi.

A fare da cornice all’evento sarà il suggestivo Giardino dell’Emiro, luogo simbolo di Mazara del Vallo. Lo spazio offrirà ampie aree relax, food e yoga, un’area pensata per bambini e famiglie e un mercatino di artigianato curato da Titoart. Supportato da istituzioni e privati, e patrocinato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, il festival promette tre giorni all’insegna della buona musica, della condivisione e del benessere.

I biglietti del Mezzo Festival sono in vendita su Dice e Ticketsms.