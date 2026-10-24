Torna l’ora solare. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 gli italiani dovranno spostare le lancette dell’orologio indietro di un’ora. Alle 3 del mattino, infatti, gli orologi torneranno a segnare le 2, consentendoci di dormire un’ora in più.

Il cambio dell’orario segna ufficialmente il ritorno all’ora solare, che resterà in vigore fino all’ultima domenica di marzo 2027, quando tornerà l’ora legale. Con il nuovo orario avremo un’ora di luce in più al mattino, mentre il sole tramonterà prima nel pomeriggio. Anche a Castelvetrano e Selinunte le giornate sembreranno quindi accorciarsi, con il buio che arriverà già nel tardo pomeriggio.

Il passaggio dall’ora legale a quella solare può comportare piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane. Alcune persone potrebbero avvertire per qualche giorno stanchezza, sonnolenza o difficoltà ad adattarsi ai nuovi ritmi del sonno, soprattutto bambini e anziani. Per ridurre questi effetti, gli esperti consigliano di mantenere orari regolari per il riposo, esporsi alla luce naturale durante la mattinata e cercare di rispettare le consuete abitudini quotidiane.

Il cambio dell’ora avverrà automaticamente sulla maggior parte degli smartphone, computer e dispositivi elettronici collegati alla rete. Sarà invece necessario intervenire manualmente sugli orologi tradizionali e su alcuni elettrodomestici.

Resta intanto aperto il dibattito europeo sull’eventuale abolizione del cambio stagionale dell’ora. Nonostante le discussioni avviate negli anni scorsi, non è stata ancora adottata una decisione definitiva e il sistema attuale continua a rimanere in vigore. Il prossimo appuntamento con il cambio dell’ora sarà nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2027, quando le lancette dovranno essere spostate avanti di un’ora per il ritorno dell’ora legale.

