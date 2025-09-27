Si rinnova l’appuntamento con la festa della birra di Selinunte. Dal 3 ottobre torna l’OktoberFest della borgata marinara di Castelvetrano. Originariamente nato a Monaco di Baviera, in Germania, l’OktoberFest è diventato l’evento iconico della cultura e della tradizione bavarese, richiamando migliaia di visitatori da ogni angolo del pianeta. Forte del successo delle passate edizioni, l’appuntamento si rinnova per la decima edizione a Marinella di Selinunte nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 ottobre e domenica 5 ottobre con inizio dalle ore 19:00.

Novità di questa decima edizione, il coinvolgimento di altre attività lungo la Via Marco Polo che si trasformerà in un piccolo angolo di Bavaria. Per l’occasione è prevista la presenza di diverse zone food, zone giochi ed intrattenimento, musica dal vivo e dj-set. Tre giorni di festa dedicati alla birra e al divertimento per tutti: Diversi tipi di birra in ogni locale; Street Food & Carne grigliata già dal venerdì pomeriggio ore 18:00; Area giochi per bambini con gonfiabili zucchero filato mascotte e animatrici (solo la domenica). Previsto anche un angolo giostre in tutte e tre le giornate.

Tutta la via Marco Polo sarà decorata con festoni e ghirlande in omaggio alla tradizione bavarese e diversi musicisti e dj, tra i quali Sergio Lo Cicero, Giancana & Salvo, Pewro & The Atomic Ensemble, Samuele Atria, LUDJ, Asia Foret e Samuele Atria

L’evento è organizzato dalla Proloco Selinunte con il patrocinio del Comune di Castelvetrano e la preziosa collaborazione dei locali di Marinella di Selinunte ( Voglimi, La Beveria, Klimaka, Cusà, Dassuta, Bamboo, Step one, Reef).