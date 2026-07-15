Torna la ZTL – zona a traffico limitato – nelle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina. L’ordinanza è stata firmata dal neo comandante della Polizia municipale Giuliano Panierino. La ZTL sarà attiva sino al 31 agosto. Per Marinella di Selinunte le zone interessate dalla ZTL sono: via Giovanni Caboto, dall’incrocio con il piazzale delle Metope al bivio con la via Marco Polo e la via Usodimare Antoniotto; piazzale Efebo; via Pigafetta (dalla fine della via Marco Polo fino a 15 metri dopo l’ultimo pubblico esercizio sul lato destro del senso di marcia Est/Ovest; via Scalo di Bruca; piazza Empedocle; via del Cantone (fino alla fine dell’ingresso del porto di Marinella di Selinunte). A Marinella di Selinunte la ZTL sarà attiva tutti i giorni, dalle 21,30 alle 3 di notte del giorno successivo. A Triscina, invece, la ZTL sarà attiva in: via del Mediterraneo (tratto compreso tra la strada n. 23 e la strada n. 33). A Triscina zona a traffico limitato dalle ore 21 all’una di notte.