Sabato 3 e domenica 4 agosto torna a Santa Ninfa la Sagra della Salsiccia, giunta quest’anno alla XVII edizione. L’iniziativa è organizzata dal Comune, con la collaborazione di 50 attività commerciali cittadine che gestiranno gli stand degustazione per l’intero week-end. Location della sagra saranno, ancora una volta, viale Pio La Torre e viale Piersanti Mattarella: il corso a doppie corsie consentirà percorsi comodi di andata e ritorno dando la possibilità ai visitatori di potersi fermare negli stands di degustazione. Quello tra Santa Ninfa e la salsiccia come prodotto tipico è un legame che nel tempo è diventato un vero “brand” territoriale. La presenza di grosse aziende di macellazione e una lunga tradizione di botteghe della carne artigianali ha fatto sì che la sagra, iniziata quasi per gioco, è diventata negli anni un appuntamento atteso in tutta la provincia.

«Anche quest’anno siamo pronti per accogliere visitatori da tutta la provincia ma anche turisti – ha detto il sindaco Carlo Ferreri – la sagra della salsiccia si riconferma ancora una volta un evento che mette insieme l’aspetto ludico con quello della valorizzazione di un prodotto che, seppur non esclusivamente tipico del nostro paese, qui viene preparato con passione e cura secondo diversi metodi». L’inaugurazione della sagra è prevista alle ore 19 di sabato 3 agosto sul viale Pio La Torre. Lungo i due viali sono 8 le postazioni musicali dove, nelle due giornate, si esibiranno diversi gruppi dal vivo sino a tarda notte, mentre gli stands accoglieranno anche punti ristoro con ricotta, carne arrostita, le tipiche busiate condite, dolci preparati in casa. Uno stand sarà dedicato alle persone celiache. Domenica 4 agosto gli stands apriranno alle ore 19. La sagra si concluderà con i giochi pirotecnici. In occasione della sagra il polo museale che accoglie il “Nino Cordio” e quello dell’emigrazione, rimarrà aperto sabato e domenica per le visite gratuite.

AUTORE. Redazione