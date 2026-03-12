Si corre domenica 7 giugno la maratonina Partanna–Selinunte, giunta alla sua seconda edizione e che mette insieme agonismo, territorio e cultura. La partenza avverrà dal Castello Grifeo di Partanna, simbolo storico della città e punto panoramico che domina la valle sottostante. Da qui, gli atleti inizieranno un viaggio di 21,097 km che li condurrà attraverso paesaggi collinari, strade immerse nella natura e scorci carichi di storia. Il traguardo sarà posto al tempio di Hera, all’interno del parco archeologico di Selinunte: uno dei luoghi più iconici del Mediterraneo, dove sport e patrimonio culturale si fondono in un finale di gara emozionante e indimenticabile. Accanto alla distanza principale, l’evento prevede anche una gara collaterale valida per il Grand Prix provinciale su strada (8,4km), rendendo la manifestazione accessibile a un pubblico ancora più ampio di appassionati.