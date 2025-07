A Contessa Entellina, in provincia di Palermo, torna il “Terre Sicane Wine Fest”, la manifestazione che unisce vino, sapori e scoperta turistica dei territori, giunta alla sua settima edizione. Da venerdì 25 a domenica 27 luglio sono in programma masterclass, banchi d’assaggio, musica dal vivo e spettacoli che si alterneranno tra un assaggio e l’altro. «Vedere il “Terre Sicane Wine Fest” raggiungere la settima edizione è un’emozione e una conferma della nostra visione: valorizzare il territorio, i vini d’eccellenza e la nostra cultura – spiega il sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera – è il successo di un progetto, che fin dall’inizio ha creduto nel potenziale straordinario delle nostre Terre Sicane».

ACCENDERE FARO SU VINI DEL TERRITORIO – L’idea originaria del “Terre Sicane Wine Fest” è stata quella di accendere un faro sui vini del territorio, spesso piccole produzioni ma di qualità che non sempre raggiungono i grandi mercati. «La mission è quella di combinare insieme vini e territorio in una narrazione che racconta il valore delle tradizioni e della cura della terra – spiega il sindaco di Contessa Entellina Leonardo Spera – così il festival si è evoluto, diventando poi un volano per l’enoturismo che abbraccia enogastronomia e cultura». L’edizione 2025 promette un programma ancora più ricco: «Stiamo potenziando le masterclass con gemellaggi ed esperti di fama, ponendo un focus sulla sostenibilità in viticoltura. Non mancheranno i banchi d’assaggio con le migliori etichette e un’offerta gastronomica che esalterà i prodotti tipici, il tutto accompagnato da musica dal vivo e intrattenimento», aggiunge il sindaco.

TERRITORI DA RACCONTARE – Il “Terre Sicane Wine Fest” è un’opportunità per raccontare il territorio, «piccole realtà lontane dai grossi centri, ricchi di valore, il cui destino, spesso, è segnato», spiega Gori Sparacino, direttore della Strada del vino Terre Sicane. «Iniziative come il “Terre Sicane Wine Fest” sono l’occasione per promuovere e attrarre sul territorio visitatori, winelover, visitatori che vogliono vivere un’esperienza indimenticabile tra storia, vini ed enogastronomia». Sono 5 le Doc siciliane che ricadono sul territorio della Strada, che mette insieme i Comuni di Contessa Entellina, Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belìce.

LE LOCATIONS E BIGLIETTI – La manifestazione si svolgerà anche quest’anno tra il centro urbano di Contessa Entellina (iniziative a ingresso libero con spettacoli collaterali) e il Chiostro dell’Abbazia Santa Maria del Bosco (XIV sec.). Sabato 26 luglio all’Abbazia è in programma la serata tra vini, cucina e spettacoli, con ingresso a pagamento. I biglietti, al prezzo di 25 euro, sono già disponibili sul sito www.tswf.it

AUTORE. Comunicato Stampa