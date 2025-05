Dieci spettacoli tra le province di Agrigento e Trapani, alcuni gratuiti e altri a pagamento («per contingentare gli ingressi», hanno spiegato gli organizzatori). Si chiama “Festival del mare e del gusto” il programma di iniziative che il GALP “Il sole e l’azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata” (ex Flag) ha promosso per la prossima estate e il cui programma è stato presentato oggi nell’aula consiliare del Comune di Castelvetrano. Non a caso gli spettacoli sono dieci quanti sono i Comuni che aderiscono al GALP, ossia ci sarà un’iniziativa per ogni piazza dei paesi. Il festival – il cui costo è di 80 mila euro – è alla sua seconda edizione e si aprirà il 6 giugno prossimo con “Napoli e jazz”, spettacolo con Danilo Rea e Peppe Servillo che si terrà al parco archeologico di Selinunte; si concluderà sabato 2 agosto in piazza Favoroso nella frazione di Tre Fontane col concerto dei Tintinnabula.

Cinque spettacoli sono a pagamento (5 euro), tre spettacoli saranno gratuiti, uno a inviti (“MareVivo jazz e pop reflections”, con Laura Sfilio in duo) che si terrà l’11 luglio all’Oasi Marevivo di Bovo Marina a Montallegro. I proventi degli spettacoli a pagamento saranno poi destinati a progetti benefici sul territorio. Tra le tappe c’è quella in piazza Angelo Scandaliato (sabato 5 luglio) di Sciacca con i “Sing Sicily”, l’ensemble diretta da Maurizio Filardo; il 28 giugno al teatro del mare di Menfi, concerto di Alessio Bondì e la sua band; il 26 luglio, al sito archeologico di Eraclea Minoa, Alfonso Veneroso in “Cicerone e i siciliani contro Verre”. Il 27 luglio, alla villa Romana di Realmonte, Nicky Nicolai quartet in “Mille bolle blu”.

Il direttore del GALP Giovanni Borsellino ha ribadito che «uno degli obiettivi del festival è quello anche della valorizzazione dei prodotti locali, in linea con quanto ribadito dal Feampa». Il vice sindaco di Castelvetrano Mariano Palermo ha richiamato le parole di Papa Leone XIV quando il Pontefice, nel suo primo discorso dalla loggia delle benedizioni, ha parlato di “ponti”: «L’unione tra tutti i Comuni è un’azione enorme che sta alla base di ogni progettualità. Così offriamo un territorio coeso e inclusivo, ognuno deve ritrovarsi a casa propria». Il sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione: «Abbiamo l’ambizione di dire che le nostre realtà non sono quello che spesso si dice – ha detto – ma sono bellezza, coste, servizi. Ci troviamo alle prese con le difficoltà finanziarie e grazie al GALP riusciamo a realizzare alcuni eventi».

Alla conferenza stampa di stamattina hanno preso parte anche il presidente del consiglio comunale di Castelvetrano Mimmo Celia, gli assessori Davide Brillo e Rosalia Ventimiglia e l’assessore di Campobello, Gianvito Greco.

AUTORE. Redazione