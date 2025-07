Manca poco al primo appuntamento della sedicesima edizione del memorial MANUEL DUB, sedici anni in cui si è tenuto vivo il ricordo di Manuel, ragazzo la cui giovane vita è stata stroncata da un terribile incidente stradale nel marzo del 2010. Testimonianza che Manuel è ancora vivo tra coloro che lo hanno amato e tra chi ha imparato ad amarlo anche attraverso questa manifestazione. Grazie a questo gruppo di amici, edizione dopo edizione, è diventata realtà il sogno di Manuel Asaro, un festival che celebra la musica, il reggae, il dub e la sound system culture.

Per non dimenticare il suo entusiasmo e la sua voglia di vivere, con la musica e l’aggregazione, si è dato vita ad una straordinaria manifestazione sempre più nota oltre i confini isolani, un festival molto conosciuto ed apprezzato nella scena che ricorda come la musica non conosce confini né barriere.

Per la prima data del Manuel Dub 16, l’appuntamento è fissato per il giorno 19 luglio nella storica e stupenda Villa Genna a Marsala davanti le isole Egadi, tra le saline e le palme dello Stagnone. Tante novità tra gli artisti che scalderanno questo giorno di musica.

Maggiori info su www.manueldub.org

