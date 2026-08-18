Torna a Partanna “URRÀ! intransit”, il minifestival itinerante dedicato all’infanzia, all’adolescenza e alla comunità, giunto alla sua 4a edizione. Un appuntamento che, anno dopo anno, ha saputo costruire un pubblico fedele e trasversale, capace di intrecciare i linguaggi del teatro, del circo contemporaneo e della lettura in un luogo rigenerato, il Museo Urbano, che vuole diventare nuovo simbolo della città. Dal 25 al 27 agosto 2026 Partanna si trasformerà in un palcoscenico diffuso tra piazza Falcone e Borsellino, il Museo Urbano di via Caprera e la biblioteca comunale, ospitando laboratori, spettacoli di circo contemporaneo, letture animate, talk e installazioni per tutte le età. Tre giornate pensate per offrire a bambini, ragazzi, famiglie e adulti un’esperienza immersiva fatta di attività educative, meraviglia e partecipazione attiva, in cui l’arte diventa occasione di incontro e di scoperta del territorio.

Il tema di quest’anno è “Corpi creativi, comunità da abitare”, filo conduttore che attraversa laboratori, spettacoli e il talk maieutico in programma, e che invita a riflettere su come i corpi — dei bambini, degli artisti, dei cittadini — possano abitare e trasformare gli spazi pubblici, restituendo alla comunità un ruolo attivo nella costruzione di nuovi immaginari condivisi. Il minifestival è inserito nella XXIV edizione di “Arte Musi–Cultura”, la rassegna culturale estiva promossa dal Comune di Partanna, e nel programma di Gibellina OFF, il palinsesto diffuso di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026.

IL PROGRAMMA

Martedì 25 agosto – ore 21:00

Piazza Falcone e Borsellino Facciamo URRÀ! – Anteprima SALTIMBANCHI:

“2 ma non troppo” di TADAM, Compagnia di Teatro Circo (Festival Kiklos)

Mercoledì 26 agosto Museo Urbano di Via Caprera

• ore 10:00 Accoglienza

• ore 10:30 LABORATORI – Area Giardino: Barbablù con Giacomo Guarneri (dagli 8 anni); Area Silos: Corpi erranti/Circo immaginario con Mario Barnaba (dagli 8 anni); Biblioteca Comunale: Uno e tanti, alla ricerca dell’armonia imperfetta con Gabriella Fiore (dai 4 anni, con adulti)

• ore 13:00 Pranzo con Urrà!

• ore 16:30 FANTASIA_album illustrato (Area Silos): La mano pelosa di Dario Muratore e Igor Scalisi Palminteri (edizioni Torri del Vento)

• ore 17:30 STORIE_teatro (Area Giardino): Fiaba immersiva – Il ciglio del lupo, idea e regia di Gisella Vitrano, con Marcella Vaccarino, Anita Guarneri e Gisella Vitrano, allestimento di Mariangela Di Domenico (Piccolo Teatro Patafisico)

• ore 19:00 SALTIMBANCHI_circo contemporaneo (Area on stage): Circo a palla di e con Alex Russo (Festival Kiklos)

Giovedì 27 agosto Museo Urbano di Via Caprera

• ore 10:00 Accoglienza

• ore 10:30 LABORATORI – Area Silos: ManiFesto! con Giuseppe Maiorana (dai 10 anni); Biblioteca Comunale: Fiori di parole, lettura animata dell’albo “La città dei fiori” con Simona Arsena e Caterina Russo (dai 5 anni, accompagnati); Area Giardino: Barbablù con Giacomo Guarneri (dagli 8 anni)

• ore 13:00 Pranzo con Urrà!

• ore 16:15 TALK MAIEUTICO (Area Silos): Corpi creativi, comunità da abitare – confronto tra artisti, operatori culturali, docenti e cittadini, con l’intervento Idromanzia del Futuro di Noemi Pittalà e Filippo Gonnella

• ore 17:30 FANTASIA_album illustrato (Area Silos): Peppino naso all’insù, ispirato alla storia di Peppino e Felicia Impastato, di Evelin Costa e Cristina Cucinella (Navarra editore)

• ore 19:00 STORIE_teatro (Area on stage): Anapoda_Un’avventura a testa in giù, di e con Federica Aloisio e Sabrina Vicari (produzione PinDoc)

• ore 20:15 SALTIMBANCHI_circo contemporaneo (Area Silos): Bazar, spettacolo di fuoco di e con Ida Bruno (Festival Kiklos)

INFO E PRENOTAZIONI

La partecipazione ai laboratori è gratuita previa prenotazione al form: https://forms.gle/7g6ffsiwKsVVZaMbA

Per informazioni: Maria Scavuzzo, +39 371 1367666, belicepicentroets@gmail.com Facebook: @urraminifestival