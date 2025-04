Un antipasto tipicamente siciliano, con caponata di melenzane e sarde a beccafico. È quello che ha apprezzato l’attore Tom Holland presso la trattoria “La Pinnata-da Mamma Rina” di Favignana per un pranzo tipico tra un set e l’altro. Holland si trova sulla più grande delle Egadi perché è nel cast dell’adattamento dell’Odissea di Christopher Nolan, una pellicola d’azione epica e mitologica girata in tutto il mondo – e anche a Favignana – e nella quale si sta utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica Imax. Tom Holland ha scelto di iniziare con piatti a base di pesce e ha poi degustato il cous cous incocciato a mano da mamma Rina che, con la sua famiglia tutta originaria di Santa Ninfa, da decenni gestisce la trattoria tipica a Favignana. Per secondo, invece, ha scelto di mangiare carne. Dopo aver interpretato il ruolo di Lucas nel film “The Impossible” del 2012, Tom Holland è diventato noto dal 2016 per il suo ruolo di Peter Parker/Spider man nel Marvel Cinematic Universe.

Sull’isola di Favignana in queste settimane c’è gran fermento di attori. Per le vie dell’isola si sono visti Anne Hatthaway, Matt Damon (che per l’occasione è comparso con una barba bianca) che nella pellicola interpreta Ulisse. Per le riprese sono stati scelti come location siti di bellezza straordinaria: Cala Rossa, Cala Azzurra, Cala del Bue Marino e il Castello di Santa Caterina. Si tratta di luoghi noti al turismo internazionale, che dopo il film (la proiezione nelle sale è prevista per il 2026) sicuramente diventeranno ancora più attrattivi come è accaduto a Taormina ed altri luoghi della Sicilia ionico-orientale dopo la serie “White Lotus”.

AUTORE. Redazione