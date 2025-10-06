Un camion si è ribaltato sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, tra gli svincoli di Carini e Capaci. La strada, fa sapere Anas, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Carini e Capaci, all’altezza di Isola delle Femmine (Palermo). Previsto un percorso alternativo sulla strada statale 113 Settentrionale Sicula. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine. Un tir che stava viaggiando in direzione del capoluogo si è ribaltato all’altezza dello svincolo di Capaci. Il mezzo pesante ha sfondato il guardrail che separa le due carreggiate, invadendo anche quella in direzione Mazara. la merce che il mezzo trasportava, una grossa quantità di detersivi, è finita in strada. L’incidente è avvenuto nella notte, ma sta provocando fortissime ripercussioni sul traffico nelle prime ore della mattina, con code per chilometri sia in direzione Palermo che in direzione Trapani.

“Il personale è al lavoro dall’1,30 di stanotte, successivamente è intervenuto anche il pronto intervento si legge in una nota dell’Anas – la gru è in fase di sollevamento e sta completando la rimozione del mezzo. Si segnalano numerosi danni al patrimonio. Completata la rimozione del mezzo, si procederà alla messa in sicurezza delle barriere incidentate per la riapertura che avverrà con corsia di sorpasso chiusa. Si transiterà sulla corsia di marcia fino a quando le barriere di sicurezza danneggiate verranno sostituite”.