Due studenti di Marsala e Mazara del Vallo hanno preparato due tesine per gli esami di terza media sull’Arma dei carabinieri. E, dopo l’esame, hanno consegnato una copia delle tesine ai comandanti delle due Compagnie, Alfonso Cafarella e Giuseppe Tomaselli. A Marsala la giovane Elena ha unito storia, letteratura, scienza ed educazione civica sotto il comune denominatore del servizio e della legalità, spaziando da “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia al commovente ricordo del vice brigadiere Salvo D’Acquisto, passando per le moderne tecniche di investigazione della criminalistica forense, con particolare attenzione all’analisi del dna e al rilevamento delle impronte digitali da parte dei reparti specializzati dell’Arma. Nella tesina la giovane Elena ha anche trattato la figura del maresciallo capo Silvio Mirarchi, medaglia d’oro al valor civile alla memoria.

A Mazara del Vallo, invece, il giovane Giuseppe, studente dell’Istituto “Boscarino–Castiglione”, ha incentrato la conclusione del suo percorso alla scuola secondaria di primo grado con una tesina sull’Arma dei Carabinieri. L’articolazione e il collegamento tra le varie materie ha evidenziato l’ottimo lavoro preparato con cura dall’alunno che ha spaziato dalla storia dell’Arma alla genetica forense, dalla dattiloscopia e il metodo scientifico dei RIS alla banda musicale e l’inno “La Fedelissima”, passando per la giustizia tra Calvino, Levi e Sciascia. I due comandanti hanno donato ai giovani studenti una copia del calendario storico dell’Arma.