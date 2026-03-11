Tramonta per il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione (così come per altri sindaci in Sicilia) la possibilità di una terza candidatura alle amministrative del prossimo maggio. Oggi pomeriggio, per la seconda volta nel giro di poche settimane, il Parlamento siciliano ha bocciato la norma che consentiva il terzo mandato ai sindaci nei comuni fino a 15 mila abitanti. Ancora una volta ad affossarla è stato il voto segreto richiesto dalle opposizioni e che ha mandato in frantumi la maggioranza di centrodestra. Con 43 voti a favore e 18 contrari, l’Assemblea ha approvato un emendamento soppressivo del testo, una ventina i franchi tiratori. Bocciata la prima volta a metà febbraio, la norma era stata riproposta dopo la recente pronuncia della Corte costituzionale, nel tentativo di adeguare la Sicilia al resto del Paese e poterla applicarla già nella tornata delle amministrative di primavera.