Tramonta la possibilità del terzo mandato per Giuseppe Castiglione, l’attuale sindaco di Campobello di Mazara che a maggio completerà il suo secondo mandato. Da dieci anni sindaco Giuseppe Castiglione aveva la possibilità di potersi ricandidare se l’Assemblea regionale siciliana avesse recepito la norma nazionale che prevedeva il terzo mandato per i sindaci dei Comuni da 5.000 abitanti e fino a 15 mila. Nello specifico era l’articolo 14 del DDL sugli enti locali che oggi pomeriggio l’Ars, con voto segreto, ha bocciato con 34 voti a favore e 24 contrari. Campobello è uno dei tre Comuni della provincia di Trapani che a maggio prossimo andrà al voto: c’è anche Marsala (dove l’attuale sindaco Massimo Grillo è al suo primo mandato, quindi è ricandidabile) e Gibellina, dove l’attuale sindaco Salvatore Sutera è al suo secondo mandato, ma essendo il Comune con abitanti inferiori a 5.000 abitanti può candidarsi per il terzo mandato.