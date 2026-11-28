Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata alle ore 19:40 di oggi, sabato 28 novembre, nel territorio della provincia di Trapani. L’evento è stato avvertito dalla popolazione, lampadari dondolanti ed altri fenomeni collegati.

L’epicentro è stato localizzato a circa 4 chilometri a est del comune di Vita, nella Valle del Belice, a una profondità di 10 chilometri. Il sisma è stato rilevato dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).