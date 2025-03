Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 si è verificato nell’area delle isole Egadi alle ore 21,46 di stasera. La scossa è stata registrata a una profondità di 5 chilometri. La scossa è stata avvertita in alcune zone costiere della Sicilia, in particolare nelle province di Palermo e Trapani, dove numerosi residenti hanno percepito il movimento tellurico. L’epicentro è in mare, a nod-est dell’isola di Levanzo, nell’arcipelago delle Egadi. La sala operativa dei vigili del fuoco non ha ricevuto richieste d’intervento e al momento non si registrano danni.

AUTORE. Redazione