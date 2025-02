Una scossa di terremoto si è verificata alle 16.19 nella zona di Messina. Secondo una stima provvisoria dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è compresa tra 4.8 e 5.3. La scossa, registrata a una profondità di 17 km con epicentro in mare più a sud delle isole di Alicudi e Filicudi, è stata avvertita in diverse zone della provincia di Messina e alle isole Eolie, dove le persone sono uscite per strada. La gente si è riversata in strada spaventata ma, dalle prime indicazioni, non sembrerebbero esserci crolli o cedimenti a strutture ed edifici. L’ingv ha poi registrato altre due scosse sempre nella zona di mare a sud di Alicudi e Filicudi. La prima alle 16.40 di magnitudo 2.7. Questa volta a una profondità di 7 km. La seconda di magnitudo 2.5 alle 16.42 a una profondità di 4 km.

