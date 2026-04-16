«Sedici milioni di euro destinati alla Valle del Belìce nell’ambito dell’intervento deciso dal governo Meloni per finanziare le ricostruzioni post calamità». Lo scrive sulla sua Fanpage il coordinatore dei sindaci del Belìce Nicola Catania, già deputato regionale di Fratelli d’Italia e sindaco di Partanna. Catania nel suo post fa riferimento alla somma quale «quota di finanziamento assicurata e dedicata all’infrastrutturazione della Valle, con la prospettiva di un’integrazione di somme per il prossimo anno», scrive. La destinazione delle somme è avvenuta dopo la definitiva approvazione del primo riparto triennale 2027-2029 delle risorse del Fondo per le ricostruzioni.

«Nel mese di luglio 2025 da coordinatore dei Comuni del Belìce ho inoltrato un’istanza per chiedere un intervento del Ministro Nello Musumeci, evidenziando il reale fabbisogno per la realizzazione di progetti già esecutivi – scrive Nicola Catania – il Ministro si è reso subito disponibile ad ascoltare la voce del nostro territorio martoriato, venendo incontro alle reali esigenze, da profondo conoscitore delle problematiche della Valle del Belìce. A nome dei sindaci del coordinamento sento il dovere di ringraziare per la sensibilità dimostrata l’on. Musumeci che con questo provvedimento ha segnato indubbiamente un cambio di tendenza rispetto al passato e che ci lascia ben sperare in una nuova e significativa collaborazione», conclude Catania.