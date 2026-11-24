Slitta di circa 50 giorni l’iter autorizzativo per la realizzazione dei due termovalorizzatori previsti dalla Regione Siciliana a Palermo e Catania. A chiarire le ragioni del rinvio è Salvo Cocina, dirigente ad interim dell’Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti della Regione Siciliana e responsabile del progetto. «È paradossale che coloro che hanno sostenuto che i tempi per presentare le osservazioni fossero troppo stretti, chiedendo più giorni per gli approfondimenti, ora si lamentino dello slittamento di circa 50 giorni dell’iter dei provvedimenti autorizzativi», afferma Cocina.

Secondo il dirigente regionale, il prolungamento dei tempi sarebbe riconducibile esclusivamente alla decisione di accogliere le richieste delle associazioni ambientaliste, che avevano sollecitato un periodo più ampio per esaminare la documentazione progettuale e presentare le proprie osservazioni.

La Regione ha quindi concesso ulteriori quindici giorni, procedendo anche a una nuova convocazione delle conferenze di servizi già espletate. Una scelta che, secondo Cocina, avrebbe determinato lo slittamento complessivo dell’iter di circa 50 giorni. Il responsabile del progetto è intervenuto anche sulla questione dell’approvvigionamento idrico del futuro impianto di Bellolampo, a Palermo, dove la carenza di una significativa fornitura di acqua potabile rappresenta una criticità strutturale nota da tempo.

Per il funzionamento dei macchinari, il progetto prevede il recupero e il riutilizzo dell’acqua derivante dal trattamento del percolato della discarica. Una soluzione che, secondo il dirigente, consentirebbe di non gravare sulle risorse idriche esterne e, al contempo, di ridurre l’impatto ambientale della discarica stessa. «L’acqua potabile, in quantità molto minori di quelle di processo per l’impianto, sarà necessaria soltanto per il funzionamento dei servizi igienici e basteranno due o tre autobotti al mese», conclude Cocina.