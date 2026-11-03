Sono stati affidati i lavori di riqualificazione del Parco delle rimembranze di Castelvetrano, finanziati dalla Regione per 100 mila euro. Gli uffici comunali hanno già completato l’iter di assegnazione dei lavori, al termine dell’indagine di mercato che ha portato alla contrattazione sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa). Sono state invitate 11 imprese e sono pervenute 3 offerte, tra le quali la Commissione di gara ha scelto quella più vantaggiosa per l’ente. Il progetto esecutivo è il risultato di un concorso di idee che il Comune ha bandito per la riqualificazione dell’area. Saranno potenziate le attrezzature ludiche per bambini, sistemati i viali, ripristinata la fontana storica, sistemato il verde pubblico, installato un sistema di videosorveglianza, ripristinati i servizi igienici e realizzata un’area destinata allo sgambamento dei cani. I lavori dovranno completarsi in 3 mesi.