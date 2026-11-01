Dalla tassa sui rifiuti all’Imu, passando per trasporti pubblici, asili nido, mense scolastiche, e molto altro, le decisioni prese dai Comuni non saranno più un mistero per i cittadini. Parte infatti un servizio gratuito che sfrutta l’Intelligenza artificiale per avvicinare i cittadini alla Pubblica Amministrazione e facilitare la vita agli utenti. Si tratta di “Osservatorio civico”, una piattaforma online realizzata da Matchme Srl e Visionari Ets Aps – organizzazione no profit che promuove la scienza e la tecnologia per il miglioramento della società – che consentirà ai cittadini di venire a conoscenza in modo semplice e veloce delle decisioni prese dal proprio Comune e che interessano direttamente gli utenti. Ogni Comune italiano pubblica ogni giorno decine di atti come delibere, incarichi, contributi e tributi e molto altro, documenti pubblici spesso di difficile comprensione per il cittadino e che raramente vengono letti dagli utenti. In Italia infatti solo il 28,1% delle persone, secondo l’Istat, si collega ai siti della P.A. per ottenere informazioni su leggi, servizi, benefici, diritti: questo a causa sia del poco tempo a disposizione per approfondire i documenti pubblicati, sia del linguaggio poco chiaro utilizzato dal mondo della pubblica amministrazione.

Grazie a questo progetto basato sull’IA, ogni giorno la piattaforma “Osservatorio civico” consulta tutti gli atti e i documenti pubblicati dalle amministrazioni comunali, seleziona solo quelli che hanno un effetto diretto sulla vita degli utenti (servizi, tributi, rifiuti, ambiente, cultura, welfare) e invia gratuitamente a chi si iscrive al servizio una mail contenente un riassunto sintetico, chiaro e comprensibile delle decisioni adottate dai Comuni, utilizzando un linguaggio semplice e non burocratese tale da aiutare a capire in modo veloce il contenuto dei vari atti. «Il nostro scopo è rendere più semplice per il cittadino informarsi sulle scelte, le decisioni e le azioni del proprio Comune – spiega Andrea Mazziotti, presidente di Visionari Ets-Aps – Oggi le informazioni pubbliche sono ampiamente disponibili grazie all’Amministrazione Trasparente, ma la vera difficoltà è riuscire a orientarsi in una quantità crescente di contenuti».