Gli equipaggi della Targa Florio sfrecciano con lo sfondo dei templi greci, creando un vero e proprio cortocircuito temporale. Per la prima volta in assoluto (da quando è nata, nel lontano 1906) la gloriosa competizione automobilistica arriva al Parco di Selinunte per una tappa della gara di regolarità. Uno spettacolo unico: auto d’epoca provenienti da ogni angolo del mondo che attraversano in processione ordinata l’area archeologica, percorrono un tracciato fino all’estremità del sito e proseguono poi verso le Saline di Marsala.

«Un connubio straordinario tra arte e sport – ha commentato l’assessore ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – che soltanto la nostra Isola può proporre. Siamo orgogliosi di ospitare per la prima volta un evento storico di tale calibro. Un’occasione di promozione mondiale unica per il Parco di Selinunte, sempre più teatro di grandi eventi, capaci di esaltarne storicità e bellezza».

Gli equipaggi sono partiti stamattina da Palermo e sono giunti a metà mattinata a Selinunte, da dove poi proseguiranno verso Marsala, concludendo così la prima tappa della corsa automobilistica, “Sulle strade delle Saline nel Trapanese”. Seguirà la seconda tappa “Circuito delle Madonie”, e domenica il gran finale con il “Trofeo Morreale” e la cerimonia di premiazione.

«Un vero colpo d’occhio accogliere le auto della Targa Florio tra i templi: segno che Selinunte sta diventando sempre più un punto di riferimento per le grandi manifestazioni, come è questa corsa storica che dalla Sicilia ha guadagnato la ribalta internazionale», dice Felice Crescente, direttore del Parco selinuntino.

Tutte tappe del Campionato italiano Grandi eventi, organizzato e promosso da Ac Palermo e Aci Sport sotto l’egida dell’Automobile club d’Italia. Su tutte le auto, un adesivo con la scritta “Ciao Paolo”, pensando a Paolo Taormina ucciso a Palermo nella notte tra domenica e lunedì: è il modo in cui la Targa Florio ricorderà il ragazzo.