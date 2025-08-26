A Triscina di Selinunte, durante il pomeriggio del 22 agosto presso il lido Aloha e durante la mattina del 23 agosto presso il lido Mokambo, si sono svolti due incontri informativi-formativi sulle manovre di primo soccorso e sul corretto utilizzo del DAE (defibrillatore automatico esterno), organizzati dal Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, volti a sensibilizzare sull’importanza dell’azione di soccorso tempestivo nei casi di emergenza, anche al mare e sulle spiagge.

Gli istruttori della commissione distrettuale BLSD, Goffredo Vaccaro, Antonella Lombardo – Presidente RC Castelvetrano Valle del Belice –, Francesco Cirrincione, Pierluigi Varia, Giovanna Palma, Giuseppe Angileri e Angela Calcara, hanno spiegato agli avventori dei lidi le procedure di intervento utili in caso di ostruzione delle vie aeree, annegamento e di arresto cardiaco, per cui si rende necessario l’uso del DAE, in attesa dell’arrivo dei sanitari. Tutti sappiamo quanto sia importante conoscere queste tecniche che, in caso di necessità, possono perfino salvare una vita umana.

Questa iniziativa è stata accolta dai gestori dei lidi con entusiasmo, convinti anche loro che sia utile conoscere le tecniche del primo soccorso in un luogo come la spiaggia dove le possibilità di incorrere in situazioni di pericolo sono più elevate. Anche i numerosi presenti hanno partecipato con particolare attenzione, mettendosi in gioco e provando, grazie all’attenta guida degli istruttori BLSD, le manovre sia sui manichini sia fra di loro, dimostrando che conoscere le tecniche di primo soccorso è di fondamentale importanza.

Tali incontri si inseriscono nel più ampio progetto “costa cardioprotetta” del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, il quale realizza il motto del Presidente Internazionale “Uniti per fare del bene”, affinché il nostro territorio sia dotato capillarmente di DAE e di personale che conosce le tecniche di primo soccorso.