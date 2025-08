Mare cristallino e una giornata di sole vissuta con amici siciliani. Il conte Antonio Lazzarini di Morrovalle, 80 anni, a bordo del suo yacht “Ishtar III” ha fatto tappa, ieri, nel mare di Tre Fontane, ancorando l’imbarcazione di 30 metri proprio di fronte lo stabilimento balneare “Monnalisa beach”. L’imprenditore con la famiglia dall’isola di Panarea doveva raggiungere l’isola di Malta ma, su invito di Giuseppe Stallone e i figli Dario e Alessandro, proprietari della “Stallone lavori industriali” (espressione dell’eccellenza “Made in Italy”) di Campobello di Mazara, ha fatto sosta a Tre Fontane. A bordo sono saliti gli imprenditori di Campobello legati da un’amicizia più che ventennale con la famiglia Lazzarini. È stata proprio la “Stallone lavori industriali”, infatti, a realizzare negli anni per il conte gli impianti delle proprie aziende, tra i quali quelli di biometano nelle Marche. A bordo dello yacht il conte Lazzarini, la moglie e gli ospiti, hanno avuto la possibilità di gustare gambero rosso, pane cunzatu, pasta coi ricci e i cannoli siciliani. Lo yacht, che non è passato inosservato ai bagnanti sulla spiaggia, è rimasto all’ancora tutta la notte per poi riprendere il mare stamattina, direzione Malta.