Castelvetrano si prepara ad accogliere domani, domenica 21 settembre, un nuovo raduno automobilistico regionale dedicato agli appassionati del mondo Abarth. Numerosi equipaggi provenienti dalle province di Agrigento, Palermo, Caltanissetta e Trapani raggiungeranno la città a bordo di diversi modelli, portando con sé passione, entusiasmo e spettacolo su quattro ruote.

L’arrivo delle auto è previsto alle ore 11.00 presso il Parco Archeologico di Selinunte, cornice d’eccezione che unirà la bellezza della storia antica al fascino dei motori. L’organizzazione è curata dal presidente della Solfare Historic Car, Nino Puletto, e dal presidente dell’Abarth Day, Nicolò Scichilone. Un sostegno importante anche da parte dei tanti abarthisti castelvetranesi che parteciperanno all’evento. Gli organizzatori annunciano che, già da lunedì, inizierà la programmazione della prima edizione del Raduno Abarth a Castelvetrano, fissata per domenica 9 novembre, che renderà la città un punto di riferimento per tutti gli appassionati siciliani. Un evento che unisce sport, motori e socialità, offrendo al pubblico l’occasione di vivere una giornata di condivisione e spettacolo automobilistico in una delle cornici più suggestive della Sicilia.