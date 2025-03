Terza edizione della rassegna culturale “Talenti in vetrina”, giovedì 27 marzo, ore 18,30, al teatro Selinus di Castelvetrano. La direzione artistica e musicale è affidata a Mariella Zancana che guiderà una serata ricca di emozioni tra musiche dal vivo, canti, danze, poesie e performance artistiche, in un clima di valorizzazione dei talenti giovanili e con una forte attenzione al dialogo e al confronto. L’iniziativa coincide con la settimana del “Dantedì 2025”, dedicata al Sommo poeta. Proprio per questa coincidenza la rassegna è organizzata con la Società “Dante Alighieri”. Parteciperanno anche gli studenti dell’indirizzo musicale dell’IC “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano, guidato dalla dirigente Rosa Maria Barone.

