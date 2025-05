Si terrà domenica 1° giugno 2025 alle ore 20:30, presso il Teatro Selinus di Castelvetrano, la serata conclusiva della rassegna “Talenti in Vetrina”, manifestazione gratuita e aperta alla cittadinanza, nata per valorizzare i linguaggi della musica, dell’arte e della poesia come strumenti educativi e sociali, capaci di promuovere inclusione, partecipazione e cittadinanza attiva.

L’evento rappresenta il coronamento di un articolato percorso formativo della durata di 25 ore, che ha visto protagonisti studenti, docenti e cittadini in un cammino condiviso di crescita culturale e relazionale. “Talenti in Vetrina” ha dimostrato come la formazione possa intrecciarsi con la creatività, dando vita a momenti di autentico coinvolgimento collettivo e di grande impatto educativo.

Domenica 1° giugno, quindi, il sipario si apre non solo su uno spettacolo, ma su un’idea di scuola che educa attraverso la bellezza e che sa farsi cuore pulsante della città. Un’idea nata dai direttori della rassegna e che è stata largamente condivisa, facendo di “Talenti in Vetrina” un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola, istituzioni e società civile, in cui la cultura diviene spazio di incontro, riflessione e costruzione condivisa di comunità educanti.

La direzione artistica e musicale è stata curata dalla professoressa Mariella Zancana, che ha condotto con passione e competenza l’intero percorso creativo, affiancata dalla direzione culturale e organizzativa del professore Rosario Marco Atria, presidente della Società Dante Alighieri di Castelvetrano, che ha contribuito altresì a coordinare la rete dei soggetti istituzionali coinvolti, rendendo proficua la sinergia tra scuola e territorio.



