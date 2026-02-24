Quattro serate con percorsi tematici basati su quattro elementi naturali: aria, acqua, terra e fuoco. È l’iniziativa “Talenti in vetrina”, festival dei giovani artisti alla sua seconda edizione che propone l’Accademia musicale Castelvetrano e Valle del Belìce, diretta da Mariella Zancana. All’iniziativa collaborano le scuole di danza dei maestri Rossana De Nunzio, Ciro Venosa, Elvira Biondo, Antonella Romano, Sara Messina Denaro e Mario Cecinati, Giovanni Cusumano e Giusy Bonomo, Giusy Pulizzi e la maestra di ginnastica artistica Giusy Stabile. Le quattro serate sono in programma al teatro Selinus: il 28 febbraio, ore 17, 30 (aria), il 28 marzo, ore 17,30 (acqua), il 10 aprile, ore 18 (terra), il 30 maggio, ore 20,30 (fuoco).

L’occasione del festival è quello di dare spazio ai giovani di Castelvetrano e della Valle del Belìce che studiano musica, valorizzando la loro creatività e il loro talento attraverso un circuito di spettacoli all’interno dei quali si creino spazi di espressione e sensibilizzazione nei confronti dell’arte. «Si pensa di favorire la multidisciplinarietà combinando la musica con la poesia, la danza, il canto, la recitazione e le arti visive per creare uno spettacolo unico e coinvolgente. A questo proposito è in atto una collaborazione con il Liceo artistico “don Gaspare Morello” di Mazara che parteciperà con i ragazzi del settore moda», spiega Mariella Zancana.

Al festival hanno dato il loro sostegno: Proloco Castelvetrano Selinunte, Uciim, Società “Dante Alighieri”, Unitre, Fildis, Fidapa e Inner Wheel e alcuni sponsor privati. All’interno di ogni serata verrà dedicato un momento al giovane pianista Castelvetranese Valerio Rizzo, recentemente scomparso, allo scopo di tenerne vivo il ricordo e diffondere i suoi brani pubblicati dopo la sua scomparsa.

AUTORE. Redazione