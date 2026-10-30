Un giovane di 22 anni, residente nella provincia di Milano, è stato arrestato dai Carabinieri del ROS, con il supporto del Comando Provinciale di Milano, con l’accusa di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Milano, il giovane avrebbe pianificato attentati contro una sinagoga e un luogo di preghiera islamico dell’hinterland milanese, studiando nei dettagli la realizzazione di ordigni esplosivi e la modifica di armi da fuoco.

L’analisi dei dispositivi elettronici in suo possesso avrebbe documentato una costante attività di autoaddestramento terroristico, il reperimento di sostanze chimiche per confezionare esplosivi e la diffusione di materiale di propaganda estremista. Tra i contenuti individuati figurano proclami ideologici definiti “testamento”, scritti di Anders Breivik, autore delle stragi di Oslo e Utøya del 2011, e messaggi suprematisti, accelerazionisti, xenofobi e negazionisti della Shoah. Nei confronti del ventiduenne il GIP del Tribunale di Milano ha disposto la custodia cautelare in carcere. Le accuse dovranno essere accertate nel corso del procedimento giudiziario.