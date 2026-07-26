Sta attirando l’attenzione degli appassionati di nautica il maestoso superyacht O3, avvistato nelle acque antistanti Selinunte. Con i suoi 109 metri di lunghezza, è una delle imbarcazioni private più imponenti al mondo e rappresenta una delle più recenti realizzazioni dei prestigiosi cantieri tedeschi Lürssen.

Consegnato nel giugno 2026, l’O3 è stato progettato come yacht da esplorazione, pensato per affrontare anche le navigazioni più impegnative. L’imbarcazione dispone infatti di uno scafo rinforzato per affrontare i ghiacci, di ampi spazi dedicati ai tender e alle attrezzature di bordo e di una piattaforma per elicotteri situata sul ponte superiore di poppa. Le linee esterne portano la firma del celebre designer navale Espen Øino, mentre gli interni, progettati dallo studio parigino CG Design, sono rimasti quasi completamente riservati.

Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata internazionale, lo yacht sarebbe riconducibile al magnate Len Blavatnik, imprenditore e investitore tra i più ricchi del mondo. Come avviene spesso nel settore dei superyacht, la proprietà formale sarebbe però intestata a una società dedicata e non è mai stata confermata ufficialmente dal cantiere.

Nato nell’allora Unione Sovietica e cresciuto in Ucraina, Blavatnik ha costruito il proprio patrimonio attraverso investimenti nell’industria, nella chimica, nell’energia, nei media e nell’intrattenimento. Nel 1986 ha fondato Access Industries, holding privata con un portafoglio valutato oltre 35 miliardi di dollari. Attraverso Access, Blavatnik mantiene il controllo di Dazn, nonostante l’ingresso di altri investitori nel capitale, ed è anche l’azionista di riferimento di Warner Music Group. L’amministratore delegato operativo di Dazn è invece Shay Segev. O3 non è la prima imbarcazione di lusso collegata al miliardario. Alla sua flotta viene attribuito anche Odessa II, yacht lungo circa 74 metri consegnato nel 2013.