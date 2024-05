Una giocata vincente del SuperEnalotto è stata registrata a Campobello di Mazara presso il punto di vendita Sisal “The House on the Station” situato in Piazza Stazione. Sabato 18 maggio, il fortunato giocatore ha centrato un Punto 5 da 65.544,46 euro. La combinazione vincente è stata 2, 20, 31, 48, 58, 59, J 46, SS 30. Nel complesso, il concorso SuperEnalotto di sabato ha distribuito 422.679 vincite su tutto il territorio nazionale.

Al Numero SuperStar fa la sua figura il punto ‘4 Stella’ azzecato da quindici giocatori che vincono 41.334 euro. Il montepremi sale a 24,1 milioni di euro, soldi a disposizione per l’eventuale sestina vincente. L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato a Napoli il 10 maggio 2024 con una schedina da 2 euro.

AUTORE. Redazione