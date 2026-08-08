Si è conclusa la 20a edizione del Summercamp del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice dal titolo “Sicilian Experience”, svoltosi dal 19 al 26 luglio. Per una settimana, 13 giovani provenienti da diversi paesi del mondo sono stati accolti calorosamente dalle famiglie rotariane e interactiane, vivendo un’autentica esperienza di amicizia, condivisione e crescita reciproca alla scoperta delle bellezze storiche e archeologiche del territorio della Sicilia occidentale, delle tradizioni e delle eccellenze enogastronomiche siciliane. Il programma è stato organizzato dal presidente del Club Salvatore Caradonna e dalla presidente della Commissione Summercamp, Giusi Di Natale, coadiuvati dai soci e dai giovani dell’Interact e del Rotaract.

Tra le tappe del Summercamp la visita in Comune, al Parco archeologico di Selinunte, a Palermo, a Erice, alle Egadi e poi l’incontro con la Governor del Distretto Rotary 2110, Lina Ricciardello, che ha sottolineato il ruolo del Rotary nel favorire l’incontro tra giovani di culture diverse, promuovendo il dialogo, la comprensione reciproca e la costruzione di una pace duratura attraverso l’amicizia e il servizio.