I cambiamenti che stanno influenzando il settore turistico culturale aprono nuove sfide per coloro i quali gestiscono attrattori culturali e turistici di grande rilievo. Questioni legate ai cambiamenti climatici, che influiscono sulla fruizione dei patrimoni gestiti, ai cambiamenti del turismo dopo la pandemia, che stanno indirizzando verso nuove proposte e nuovi interlocutori. E poi la questione dei grandi eventi e la loro influenza sul successo di una destinazione turistico-culturale.

La Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa (uno dei due, tra i circa 50 certificati, avente sede principale in Sicilia e uno degli 8 avente sede principale in Italia) da oltre ventidue anni impegnata nella ricerca e nella applicazione di nuove idee per la valorizzazione dei patrimoni di circa 90 destinazioni di 16 Paesi euromediterranei, in collaborazione con il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, e CoopCulture, in occasione delle Giornate Europee della Archeologia organizza un evento al Parco archeologico di Selinunte venerdì 13 giugno alle ore 16.30, al Baglio Florio, per un dialogo con esperti e studiosi, giornalisti e gestori di attrattori di eccellenza al fine di comprendere come sta cambiando la comunicazione e la fruizione dei siti archeologici, quali iniziative e progetti nel futuro degli attrattori culturali siciliani e non solo.

La Rotta dei Fenici illustrerà anche alcuni progetti internazionali di valorizzazione dei siti culturali, eventi itineranti via mare e altre iniziative. Inoltre, attraverso vari momenti di confronto, ci si interrogherà sulla comunicazione del patrimonio culturale con il coinvolgimento di rappresentanti di realtà culturali quali la Fondazione Monteprama, un caso internazionale di valorizzazione virtuosa del patrimonio archeologico, la fondazione Aquileia e il Parco Archeologico del Colosseo, il sito più visitato in Italia nel 2024 con 14 milioni di visitatori. Presenti anche i direttori dei Parchi di Naxos Taormina e Lilibeo, aderenti alla Rotta dei Fenici.

Un focus particolare sarà sul Parco Archeologico di Selinunte, uno dei più grandi d’Europa, che guarda al futuro in termini di promozione e fruizione, e svela alcune iniziative.

AUTORE. Miriam