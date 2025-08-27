Collettiva femmin3 lancia un call to action per un evento di solidarietà alla Palestina. L’appuntamento è fissato per domenica 31 Agosto alle 18:30 presso la spiaggia del Lido Zabbara a Marinella di Selinunte. L’idea è quella di dare eco al movimento “From all rivers, from every sea, we shout Palestine will be free” trovandosi in spiaggia e fare rumore, vestiti di bianco, di rosso, di verde o di nero, i colori della bandiera palestinese.

“Portate bandiere palestinesi, drappi, kefiah, magliette di quei colori – sottolineano i promotori – L’azione di svolgerà nella spiaggia adiacente al lido Zabbara e il concentramento avverrà alle ore 18:30. Al lido Zabbara domenica 31 ci sarà musica, vogliamo coinvolgere tutte le persone che possiamo, compresi i musicisti, ma soprattutto siamo li per supportare la Palestina e per dare il nostro sostegno anche alla flotta di Global Sumud Flotilla”

Attivisti e volontari della Freedom Flotilla Coalition, della Global March to Gaza e del convoglio Sumud si sono uniti per lanciare la Global Sumud Flotilla (GSF) – il più grande sforzo civile via mare dalla nascita dell’assedio illegale imposto dall’occupazione israeliana in Palestina.

Questa volta si proverà a “sfondare” il muro che Israele ha alzato sul genocidio in essere a Gaza, ma soprattutto il “muro” della disattenzione ancora eccessiva su quanto sta accadendo in quella parte di mondo. Il 31 agosto con questo obiettivo prenderà il largo “la più grande missione marittima civile mai tentata verso Gaza”. Così la definiscono gli organizzatori e le centinaia di artisti, associazioni, movimenti che vi prenderanno parte direttamente anche “solo” con l’adesione morale.

La Global Sumud Flotilla partirà da Barcellona, da Genova e altri porti del Mediterraneo: decine di imbarcazioni, una rete che coinvolge attivisti in 44 paesi, una campagna coordinata a terra e l’obiettivo dichiarato di forzare l’attenzione internazionale sul blocco e sull’accesso umanitario. Tramite il Global Sumud Flotilla decine di imbarcazioni salperanno verso Gaza per rompere l’assedio. Una missione pacifica di speranza, testimonianza e resistenza con giornalisti, medici, artisti, attivisti uniti per portare aiuti umanitari.

Per supportare il progetto

https://chuffed.org/project/freedom-flotilla-italia