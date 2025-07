Successo di pubblico per il ritorno di Ercolino a Marinella di Selinunte. Il trenino turistico è attivo tutti i giorni dalle 21.30 alle 00.30. Oltre allo Scalo di Bruca e la piazza dell’ex stazione ferroviaria, sono previsti diversi punti sosta all’interno della borgata marinara. Uno strumento di mobilità leggera pensato per arricchire l’offerta turistica e favorire la vivibilità della borgata marinara nelle ore serali. Nei primi giorni, il servizio è stato accolto con grande entusiasmo da turisti e residenti. Il costo del biglietto è simbolico: 1 euro. Il servizio, fornito dalla ditta Selinunte Service & Travel, è gratuito per i bambini fino ai 3 anni di età e per le persone con disabilità.

AUTORE. Redazione